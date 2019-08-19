نائب يتوعد بمعاقبة مدير التقاعد حول تصريحه بعدم صرف رواتب ضباط الجيش السابق والأجهزة الأمنية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعدت كتلة تحالف القوى العراقية، الاثنين (19 اب 2019)، بمعاقبة مدير دائرة التقاعد، فيما حذرت من فتنة بين العراقيين.

وقال نائب رئيس الكتلة، رعد الدهلكي في بيان ، إن “التصريحات التي ادلى بها مدير عام دائرة التقاعد حول عدم قانونية صرف رواتب متقاعدي بعض ضباط الجيش والاجهزة الامنية السابقة لا تنم عن المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه كونها تهدف الى خلق فتنة مجتمعية بين ابناء الشعب العراقي من جهة وكسب ود بعض القوى السياسية المطبلة لهذا الموضوع بغية ابقاءه في منصبه الحالي من جهة أخرى”.

واضاف الدهلكي، ان “منتسبي الاجهزة الامنية السابقة ان كانوا يحصلون على رواتب خارج السياقات القانونية فهذا خرق هو من يتحمله لأنه المعني الاول عن هيئة التقاعد، اما ان كانوا يستلمون تلك الرواتب وفق اطر قانونية واستحقاق وليس منه من احد وهي كذلك فان تصريح رئيس هيئه التقاعد هو معارضة لقوانين حكومية وتمرد الغاية منه التستر على فشل اداره سابق من شخص يتصدى لمنصب خاص وهذا امر خطير جدا وينبغي محاسبته عليه”، متسائلا “لماذا يتم فتح هذا ملف بهذا التوقيت الا اذا كانت هنالك أهداف لخلق الفتنة بين العراقيين وهنا سنعاقبه على هذا الامر وفقا للقانون”.