نائب يحذر الخنجر من التدخل لفرض محافظا لنينوى خارج إرادة أهلها

بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن محافظة نينوى فلاح حسن الزيدان ، الثلاثاء 7 أيار 2019 ، من تدخلات تقوم بها شخصيات سياسية لفرض ارادتها بعملية تسمية المحافظ الجديد. وقال الزيدان في بيان: “نرفض تدخلات بعض الشخصيات السياسية مثل خميس الخنجر و فالح الفياض في موضوع فرض محافظ في نينوى يخالف توجهات أهالي وقادة نينوى الرامية الى اختيار محافظ نزية وكفوء لادارة المحافظة”. وشدد على وجوب وقف هذه التدخلات فورا وترك موضوع اختيار المحافظ على اهالي نينوى وممثليهم موكداً “انهم سيقفَون بالمرصاد لاية صفقة تعقد بهذا الإطار”.وكان الزيدان، هاجم الاحد (5 أيار 2019)، النائب منصور المرعيد، وذلك على خلفية اتهام الأخير له، بأنه وقف بالضد من اقالة محافظ نينوى المقال من منصبه، نوفل العاكوب.وقال الزيدان في بيان له، إن “ما صرح به النائب منصور المرعيد والطامع ان يكون محافظا الى نينوى هو عار عن الصحة وكلامه عبارة عن بهتان وزور”.وأوضح، أنه “قبل سنة ونصف عندما حاول مجلس محافظة نينوى اقالة العاكوب لم يكن المرعيد سوى مقاول دفع الاموال لبعض الفاسدين لكي يكون محافظاً، في صفقة فساد مكشوفة ولدينا شهود على ذلك مستعدين ان يشهدوا أمام أي لجنة نيابية يشكلها مجلس النواب”.وتابع قائلاً: “ماذا دفع منصور المرعيد ولمن وماهي المبالغ المدفوعة وتواريخ دفعها؟ سوف نقدمها الى رئاسة مجلس النواب”.وأردف: “نستغرب ان يصرح المرعيد بأمور هو الذي قام بها وبشهادة الشهود فهو لا يصلح ان يكون نائباً او محافظاً وهو يدفع الاموال لذلك نوضح ذلك لأهلنا في نينوى وفي العراق”.