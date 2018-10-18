نائب يدعو إلى إنهاء سطوة الأحزاب

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا النائب المستقل عن تحالف البناء عباس باير، الاربعاء ، رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي إلى انهاء سطوة الاحزاب السياسية على المناصب الحكومية، مشيرا إلى أن البلد بحاجة إلى اختيار شخصيات ذوي خبرة واختصاص وإعادة تنظيم العمل وفق رؤية صحيحة.وقال يابر في تصريح صحفي له اليوم، إن “على رئيس الوزراء المكلف إبعاد حيتان الفساد الذين يعملون باسم الأحزاب وحمايتهم من قبل الاحزاب السياسية وانهاء سطوة الاستحواذ على الوزارات والهيئات والدرجات الخاصة في الحكومة”.وأضاف أن “سبب فشل الوزارات والدوائر الحكومية في تقديم الخدمات هو عدم اختيار الصحيح وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب”.واشار يابر إلى أن “تدني مستوى الخدمات وانتشار الفقر في البلاد نتيجة تدخل الأحزاب في مفاصل الدولة، فضلا عن عدم وجود تخطيط صحيح”.