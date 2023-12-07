نائب يدعو إلى تشديد العقوبات على تجارة المخدرات وتعاطيها

نائب يدعو إلى تشديد العقوبات على تجارة المخدرات وتعاطيها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب العراقي كاظم الشمري، الخميس، الى الإسراع بإيجاد تشريعات لتجريم المخدرات لضمان القضاء عليها كونها باتت تهدد المجتمع العراقي . وقال الشمري في حديث صحفي ، إنه ” يجب على الحكومة والجهات المعنية العمل على تثقيف الشارع والمدارس والعمل على محاربة المخدرات كونها تشكل تهديدا حقيقيا على المجتمع العراقي “. وأضاف أن ” تجريم المتاجرة والمتعاطين من خلال إيجاد تشريعات لذلك للحد من انتشار المخدرات في البلاد”.وأشار الشمري، إلى أن “القضاء على آفة المخدرات وتجارها بشكل سريع وبلا تردد ، فيما حذر من تمادي عصابات المخدرات “. وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو، قد اعتبر ان افة المخدرات باتت تشكل خطرا على العراق أكثر من الإرهاب، لافتا إلى أن المخدرات تشكل تحديات كبيرة للقوات الأمنية “. 

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