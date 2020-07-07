نائب يدعو الكاظمي إلى سحب الحمايات من المسؤولين والنواب

نائب يدعو الكاظمي إلى سحب الحمايات من المسؤولين والنواب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، الثلاثاء، أن خطوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتوطين رواتب الدفاع ستكشف الكثير من الفضائيين، داعيا الكاظمي الى سحب الحماية من السياسيين الذين “بعضهم متوفين” ولاتزال عوائلهم تستفيد من الحماية.وقال عواد في بيان ، إن “الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء بالاجراء الفوري لتوطين رواتب وزارة الدفاع ستكشف الكثير من الفضائيين ، مؤكدا ” خطوة جيدة لمكافحة الفساد “.وأضاف، أن “الخطوة الثانية التي ندعوه لاتخاذها هو سحب الحمايات المخصصة للسياسيين”، لافتا الى ان “بعض السياسيين ليس لديهم منصب في الحكومة بل وبعضهم متوفي ولا زالت عائلته تستفيد من الحمايات والتي أغلب ما يكلفون به هو قضاء حوائج بعيدة عن الأمن والحماية”. 

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