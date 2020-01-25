نائب يستبعد إعادة تكليف عبد المهدي لرئاسة الحكومة

نائب يستبعد إعادة تكليف عبد المهدي لرئاسة الحكومة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعد النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي، السبت، تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة.وقال الغزي في تصريح صحفي، إن “الاسبوع الجاري سيشهد تكليف شخصية جديدة لرئاسة الوزراء مستقلة تماما”، معتبرا أن “اعادة تكليف جديد لعبد المهدي اصبح ضرب من الخيال”.وأضاف الغزي، أن “اغلب الكتل السياسية تتجه الى اختيار شخصية جديدة لرئاسة الوزراء مستقلة قادرة على ادارة المرحلة المقبلة بشكل قوي”.وكان النائب عن تيار الحكمة النيابية علي البديري أكد في تصريح سابق ، أن اختيار رئيس للحكومة ضمن مواصفات المرجعية كفيل بانهاء التظاهرات بساعتها.

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