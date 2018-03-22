نائب يستغرب الصمت الحكومي إزاء الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية

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السليمانية/شبكة أخبار العراق- أعربت عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، الخميس، عن استغرابها من “الصمت الحكومي المطبق” ازاء الاعتداءات التركية على اراضي اقليم كردستان.وقالت شيخ دلير في بيان لها اليوم، إن “القصف التركي على الاقليم بحجة مقاتلة حزب العمال الكردستاني خلف شهداء وجرحى أبرياء لا ذنب لهم”، مؤكدة ان “تركيا بفعلها هذا وغيرها من الافعال المشينة يبدو انها تريد ان تعيد الخلافة العثمانية التي انتهت منذ اكثر من قرن، بجيش يمتلك احدث الاسلحة وموافقة من دول ترغب بالانتقام من الشعب الكردي في مختلف البلدان”.وأضافت، أن “كل هذه الاعتداءات يقابلها صمت مريب وغريب من قبل الحكومة، وكأن هنالك اتفاقاً بين الطرفين على القيام بمثل هذه الأفعال”، داعية وزارة الخارجية الى “استدعاء السفير التركي في العراق وتسليمه مذكرة احتجاج او ارسال وفد عسكري من بغداد للقاء نظيره التركي هناك وابلاغه بضرورة ايقاف مثل هذه الاعتداءات”.وحذرت من ان “استمرار هذه الاعتداءات سيولد غضب في الشارع الكردي وقد يسفر عن ردود افعال لا يمكن السيطرة عليها فيما بعد”.