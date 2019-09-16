نائب يستغرب “صمت” الحكومة من دخول المخدرات الإيرانية عبر ميليشيات الحشد والعمائم

نائب يستغرب “صمت” الحكومة من دخول المخدرات الإيرانية عبر ميليشيات الحشد والعمائم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- استغرب النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، الإثنين، 16 أيلول، 2019، صمت الحكومة أمام دخول المخدرات “من إيران”، داعياً لعقد اجتماع عاجل.وقال الجبوري في حديث صحفي، “اتعجب من الصمت الحكومي عن سموم المخدرات التي تدخل للعراق من ايران بصورة مستمرة، وبكميات كبيرة، وإعداد المتعاطين والمتاجرين والمحكومين  تتزايد في العراق”.ودعا الجبوري، “رئيس الوزراء لعقد اجتماع لمجلس الامن الوطني لمواجهة هذا الوباء الذي يُعد اخطر من داعش على فكر شبابنا”.

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