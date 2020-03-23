نائب يطالب القضاء ومجلس النواب بمحاسبة عبد المهدي لإرتكابه مخالفات دستورية

نائب يطالب القضاء ومجلس النواب بمحاسبة عبد المهدي لإرتكابه مخالفات دستورية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل باسم خزعل، الاثنين، عن وجود مخالفات دستورية ارتكبتها حكومة تصريف الاعمال اليومية، لافتا الى ابرام الكثير من العقود خلال فترة تصريف الاعمال وهو مايتوجب ان يحاسب المسؤول عليها قضائيا.وقال خزعل في تصريح  صحفي، ان “حكومة تصريف الاعمال ارتكبت مخالفات دستورية يجب ان تحاسب عليها وفقا للقانون خاصة ان هناك ضوابط ومحددات لايمكن تجاوزها في حال أصبحت الحكومة تصريف اعمال يومية”.وأضاف ان “الكثير من العقود تم ابرامها في عهد حكومة تصريف الاعمال وهذه مخالفة صريحة للدستور الذي يمنع ابرام أي عقود خلال هذه الفترة”.وبين ان “ابرام العقود في فترة تصريف الاعمال يمثل هدرا للمال العالم يجب ان يحاسب المسؤول عن ذلك امام القضاء”. 

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