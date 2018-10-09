نائب:3 أحزاب كردية تطالب وزارة الداخلية بتقصي عمليات تزوير انتخابات كردستان

نائب:3 أحزاب كردية تطالب وزارة الداخلية بتقصي عمليات تزوير انتخابات كردستان
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية احمد حمه رشيد، الثلاثاء، 09 تشرين الأول، 2018، إن (3)، احزاب (الجماعة الاسلامية، التغيير، الجيل الجديد)، تقدمت بطلب إلى وزارة الداخلية لتقصي عمليات تزوير شابت انتخابات كردستان.وقال رشيد في موتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة عدد من النواب، ان “ممثلي ثلاث احزاب سياسية (التغيير، الحزب الاسلامي، الجيل الجديد)، تقدموا بطلب الى وزارة الداخلية الاتحادية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول تزوير الانتخابات في انتخابات الاقليم”.واشار الى ان “المخالفات شملت استخدام اجهزة الدولة ودوائر الجنسية”.

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