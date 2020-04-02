نادي الطلبة ينفي استقالة رئيسه

نادي الطلبة ينفي استقالة رئيسه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ردت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي، على ما تحدث به البعض حول استقالة رئيس النادي علاء كاظم ونائبه محمد الهاشمي.وذكرت الادارة في بيان ؟، ان “خبر استقالة الكابتن علاء كاظم ونائب رئيس النادي محمد الهاشمي لا صحة له وان كل ما طرح في المواقع الإخبارية والسوشل ميديا غير صحيح”.وبينت ان “الهيئة الإدارية لنادي الطلبة منتخبة وفق قانون الاندية الرياضية”.وطالبت ادارة نادي الطلبة بتوخي “الدقة في نقل الأخبار وان من يروح لاخبار كاذبة لغايات معروفة”.

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