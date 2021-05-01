نزولاً لأمر إيراني الحلبوسي يوقظ الفتنة لخراب العراق

نزولاً لأمر إيراني الحلبوسي يوقظ الفتنة لخراب العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمرا نيابيا يقضي بإعادة لجنة اجتثاث البعث ضمن اللجان البرلمانية.وبحسب وثيقة حصلت عليها شبكة أخبار العراق؛ أن الأمر النيابي قضى بتحويل لجنة العشائر والمصالحة في مجلس النواب إلى لجنة اجتثاث البعث بجميع اعضائها.وأشارت الوثيقة؛ إلى اضافة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي إلى عضوية اللجنة الجديدة.واللجنة المتشكلة من اشد الناس حقدا على العرب الوطنيين لدرجة المرض.وأكد مصدر سياسي مطلع اليوم ،إن امر الحلبوسي جاء بتوجيه إيراني باعتباره احد ادواتها في العراق لمزيدا من دمار العراق وتفكك المجتمع وانهيار الدولة والظلم والبؤس ولصالح المشروع الإيراني. يذكر ان تعيين الحلبوسي بمنصب رئيس البرلمان جاء بأمر من قاسم سليماني.

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