نصيف:العامري ونبي الحنانة اتفقا على إفشال تمرير الزرفي تنفيذا لأمر إيران

نصيف:العامري ونبي الحنانة اتفقا على إفشال تمرير الزرفي تنفيذا لأمر إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الثلاثاء , ان الاجتماعيين اللذين عقدا في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري وامس في المكتب السياسي للتيار الصدري بالحنانة توصلا الى اتفاقين, مشيرة الى ان المجتمعين اجمعوا على الاتفاق بأن مصطفى الكاظمي هو البديل الافضل لعدنان الزرفي.وقالت نصيف في تصريح صحفي، إن “اجتماعي القوى الشيعية الولائية في منزل رئيس ائتلاف الفتح هادي العامري والحنانة شهد الاتفاق على مقترحين: الاول اعطاء الزرفي فرصة اخيرة لاكمال مشواره بالمدة الدستورية مع عدم دعمه بالتصويت والثاني في حال اخفاق الزرفي بتمرير الحكومة فان اجماع شيعي سيقوم مباشرة بتكليف مصطفى الكاظمي بديلا عنه دون خوض مفاوضات جديدة بشأن اختيار البديل”.واضافت ان “قوى البيت الشيعي ارسلت كتابا رسميا الى رئيس الجمهورية برهم صالح يتضمن تكليف الكاظمي في حال اعتذار الزرفي او اخفاقه بتمرير الحكومة”، مشيرة الى ان “تغيير موقف بعض القوى السياسية الشيعية من الكاظمي جاء بعد ان اثبت لهم براءته من التهمة التي وجهت اليه بشان تعاونه في جريمة اغتيال المهندس وسليماني واثبت انه متعاون مع إيران  ”.وأشارت نصيف إلى أنها “لا تستبعد المعلومات بشأن تقديم وعد الى الزرفي باسناد وزارة له في حكومة الكاظمي في حال تقديم الاعتذار عن التكليف”.يذكر ان الصدر وصف نفسه بالنبي لتلقيه رسائل مكتوبة من السماء!!.

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