نصيف:محور المقاومة سيقف بالضد من عودة المطلوبين قضائيا

نصيف:محور المقاومة سيقف بالضد من عودة المطلوبين قضائيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الاثنين , عن وجود تنسيق بين رئيس الائتلاف نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس حركة عطاء فالح الفياض لاتخاذ موقف تجاه ما يحصل من عودة المطلوبين دون إجراءات قانونية, متهمة احد رؤساء الرئاسات الثلاث بعقد صفقة سياسية لاجل اعادتهم للحياة السياسية .وقالت نصيف في تصريح  صحفي، , ان “رئيس دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح ورئيس حركة عطاء فالح الفياض ينسقون حاليا لاجل اتخاذ موقف حازم تجاه عودة المطلوبين دون اجراء العودة بشكل قانوني ودون تنسيق سياسي”.وأضافت ان “هذا التصرف يعد استهتارا بحق دماء أبناء الشعب العراقي ومخالف للدستور” , محملة رئيس الجمهورية برهم صالح “مسؤولية ذلك التصرف لكونه تقع علية مسؤولية حماية الدستور”.وأشارت نصيف ان “من يقف وراء عملية عودة المطلوبين وعقد صفقة سياسية مشبوهه هو احد رؤساء الرئاسات الثلاث رافضة تسميته”.

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