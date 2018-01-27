نقيب الصحفيين يدعو إلى إعادة صياغة مقومات الإعلام العربي

نقيب الصحفيين يدعو إلى إعادة صياغة مقومات الإعلام العربي
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد نقيب الصحفيين العراقيين والعرب، مؤيد اللامي، اليوم السبت، ان العراق قدم أكثر من 50 شهيدا صحفيا خلال معارك التحرير من داعش.وقال اللامي بكلمة له في حفل (بغداد عاصمة الاعلام العربي)، إن “جيش العراق ومقاتليه هبوا جميعا لطرد الارهاب ودحر التطرف”، مبينا ان “هناك بعض وسائل الاعلام كانت تروج لفكر داعش وتنقل حقائق مشوهة”.وأضاف “اننا قدمنا اكثر من خمسين شهيدا صحفيا في تغطية معارك التحرير ضد تنظيم داعش الارهابي”، داعيا الضيوف العرب الى “اعادة صياغة مقومات الاعلام في بلدانهم ومواكبة وسائل التواصل الحديثة للحفاظ على عقول الشباب”.وتابع ان “اتحاد الصحفيين العرب سيوقع مع الجامعة العربية ميثاق عمل مشترك الاسبوع المقبل”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *