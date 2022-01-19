نواب:الحلبوسي فاشل ويجب سحب الثقة عنه

نواب:الحلبوسي فاشل ويجب سحب الثقة عنه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفضت أوساط سياسية وجود الحلبوسي في رئاسة البرلمان بعد فشله في الدورة الماضية وارتكابه مخالفات قد وضعها احد النواب على طاولة القضاء من اجل احقاق الحق ومحاسبته إزاء تلك الخروق الدستورية.وقال عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي في حديث صحفي، ان “محمد الحلبوسي قد فشل في رئاسته للبرلمان في الدورة الماضية، وعلى اثر ذلك فقد خرج العراقيون للمطالبة بتغييره، فضلا عن المطالبة باحداث التغيير في العملية السياسية”.من جانب اخر، اكدت عضو الاطار التنسيقي انتصار الجزائري ، ان “شرعية رئاسة البرلمان باتت على المحك، حيث ستقول المحكمة قولها الفصل بشأن جلسة البرلمان الأولى”، لافتة الى ان “جميع المؤشرات تؤكد الغاء رئاسة الحلبوسي ونائبيه”.من جهة أخرى، أوضح النائب المستقل باسم خشان ، ان “الحلبوسي ارتكب الكثير من المخالفات وهناك ملفات ودعاوى قد وضعت امام محكمة تحقيق الكرخ من اجل حسمها، حيث تتضمن خروقات ارتكبها المذكور خلال الدورة البرلمانية السابقة”.

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