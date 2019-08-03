نوري المالكي (وعازفة الكمان ) من يحاسب من ؟!!

نوري المالكي (وعازفة الكمان ) من يحاسب من ؟!!
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 بقلم:صلاح المعموري

لا نعرف من اين نبدا ومن اي جهة نتقي الضربات في بلد اصبح عرضه للتناقضات والمهازل والفضائح والمنكرات حتى رتع الموت فيه وطاب له المقام فصرنا قصة على كل لسان وحديث الانس والجان يستخف بنا الوضيع والامعة يتلاعب بمقدراتنا ويدعي انه حامي الاعراض وحارس الحرمات !وهو مصدر همنا وسبب بلائنا لم يترك فرصة حتى كان له بصمه في بقعة دم او هتك عرض او هم حكم العراق بصفقة مفضوحه وخسة مكشوفه وكان يتطلع للبقاء في السلطة مدى الدهر وهو صاحب المقولة ( هو يكدر واحد ياخذه حتى ننطيه )! لولا عناية الباري الذي سقط في عاقبة اعماله

ومازال الشعب العراقي ينتظر يوم القصاص منه اليوم هذا الامعة وكعادته شق الصف الوطني واثار فتنة (قدسية كربلاء) معترضا على حفل الافتتاح لبطولة غرب اسيا وهي الفرصة التي طال انتظارها لرفع العقوبات عن الملاعب العراقية فكيف والعراق يستضيف تسع دول في بطولة واحدة ,

ونقول للمفلس المالكي لماذا اشعلت هذه الفتنة وكان ثوبك طاهر وبعيد عن النجاسة ولماذا تعترض على (عازفة كمان للنشيد الوطني) وتدعي انها (فاجرة فاسقة) انتهكت قدسية كربلاء !وهنا فتحت على نفسك باب لن يغلق وسنفتح باب فسادك الذي لا يوصف فهل ( مادلين طبر ) المطربة اللبنانية التي دفعت لها 200 الف دولار وكان الحفل برعايتك اطهر من عازفة الكمان؟!

وهل شهداء سبايكر الذين دفعت بهم نحو الهاوية ليكونوا فريسة لداعش لا يستحقون الاخذ بحقهم وانت تطالب بمحاسبة الراعين لحفل الافتتاح بالحساب الشديد؟ ثم يا نوري من الذي نصبك ناطقا باسم المقدسات التي فرطت بها كون حرمة الانسان عند الله تعالى لا تقدر بقدسية اخرى وانت سلمت ثلث العراق لعصابات داعش, كيف تطالب بمحاسبة القائمين على حفل الافتتاح وانت من فتحت بارات السعدون وابو نؤاس واطلقت العنان للمخدرات وبيوت الدعارة في الكرادة والبتاوين ! فعراق المقدسات فرطت به وانتهكت قدسيته عندما سلطت رموز حزبك العميل كيف يمتصوا خيرات العراق ,

ثم نقول للمالكي اي مقدسات تقصدها وانت من اججت الفتن وانتهكت الاعراض في انحاء العراق ولم يسلم بيت من شرك وبلاءك , ثم نقول ان الملعب تم انشاءه في زمن حكومتك وهو ملعب مخصص للبطولات فماذا كنت تنتظر ان يقام به ؟!! هل كنت ان تريد اقامة (واقعة الطف ام مواكب التطبير ) لماذا هذا التضييق على الحريات التي هي موجوده في الدستور كما نقول لك انت آخر من يتكلم عن العفة والقدسية والسيادة وبيان حزب الدعوة الذي صدر بامضاء منك فقد كتبت لهذا الملعب الذي كلف موازنة باهضة الغلق بالشمع الاحمر ولن تقام فيه اي بطولات دولية او فعاليات محلية خوفا من عصابات حزب الدعوة ان تدخل على الجمهور بالسكاكين والهراوات!

فاستنكار المالكي ومطلبة بالتحقيق علينا ان نفتح كل القضايا التي تخص سقوط الموصل ومجزرة سبايكر واحداث صولة الفرسان وغيرها من مجازر فالمالكي طلب التحقيق ونحن من حقنا ان نحقق معه حول جرائمه السابقة التي لم تفتح واذا عازفة الكمان هتكت السيادة والقدسية ننتظر من القضاء العادل ان يضع عازفة الكمان في قفص ونوري المالكي في قفص ونرى من اكثر فضائح وجرائم وانتهاكات وحقنا نطلبه من القضاء العراقي ان يفتح كل الملفات في حال استجاب لمطلب المالكي بمحاكمة عازفة الكمان.

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