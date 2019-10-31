نيجيرفان:لامانع لدينا من تعديل الدستور بما يضمن حقوق الأكراد

نيجيرفان:لامانع لدينا من تعديل الدستور بما يضمن حقوق الأكراد
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس، 31 تشرين الأول، 2019، دعم الاقليم للتعديلات الدستورية بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي والخدمي للشعب العراقي.وقال بارزاني في كلمة له خلال المؤتمر العام لنقابة محاميي كردستان الذي انعقد في اربيل، إن “الدستور الذي وضع للعراق الجديد يعد من الدساتير المتقدمة مقارنة ببلدان المنطقة”، مردفا بالقول ان “عدم تطبيق بنوده قاد للحديث على تعديله في الوقت الذي ليس الدستور هو المشكلة الرئيسية ولكن المشكلة الرئيسية تتمثل بنسيان تطبيقه”،وأضاف، أنه “يتعين ان يكون واضحا لدى الجميع ان اي تغيير او تعديل على الدستور ينبغي ان يراعي حقوق المكونات كافة”.وتابع بارزاني: “نحن لا نعارض اي تعديل على الدستور بما يهدف في تحسين الواقع المعيشي في العراق ولكن اي تعديل يخلق انعدام العدالة ويلحق ضرارا بالديمقراطية والفدرالية وضد مصالح شعب كردستان والعراق نرفضه وهو ايضا لا يلتقي بأي شكل من الاشكال مع المطالب المشروعة للمتظاهرين”.وتابع، أن “شعب العراق يريد تحسين واقعه المعيشي وليس زيادة تأزيم الاوضاع في البلاد”، مؤكدا ان “العراق بحاجة الى استقرار امني وسياسي وحل الازمات والمشاكل لا يكون بزعزعة الامن والاستقرار”.وقال بارزاني، إن “المشاكل والازمات التي يشهدها العراق بسبب الاخطاء التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة على حكمه لسنوات طوال ولا تستطيع اي حكومة ان تحل تلك المشاكل في عام واحد”.

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