هجوم قراصنة على سفينة شحن تركية أمام سواحل نيجيريا

هجوم قراصنة على سفينة شحن تركية أمام سواحل نيجيريا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت السلطات التركية، الاحد، تعرض سفينة شحن تركية أمام سواحل نيجيريا الى هجوم من قبل قراصنة مسلحين، ما ادى لمقتل شخص واختطاف 15 آخرين كانوا على متنها.وقالت السلطات التركية، أن “سفينة  MOZART، التي تبحر تحت علم ليبيريا وتتبع لشركة “Boden” المتمركزة في اسطنبول، كانت في طريقها من مدينة لاجوس في نيجيريا إلى كيب تاون في جنوب إفريقيا حينما تعرضت امس السبت لهجوم على يد قراصنة في مضيق غينيا على بعد 100 ميل من مدينة سان- تومي”.واضافت، أنه وبحسب شهود عيان، فإن “القراصنة قتلوا رجلا من بين أفراد الطاقم الـ19، وهو مواطن أذربيجاني، واختطفوا 15 شخصا، بينما بقى 3 آخرون على متن السفينة التي تتجه حاليا إلى ميناء بورت- جانتيل في الغابون.

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