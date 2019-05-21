هود يطمأن الفياض بعدم استخدام الأراضي العراقية ضد إيران

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال القائم بأعمال السفارة الامريكية في بغداد، جوي هود، الثلاثاء (21 أيار 2019)، وخلال لقائه مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، إن بلاده ملتزمة بـ “حظر استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة ايران”.

وذكر بيان نشرته السفارة عبر صفحتها في فيسبوك، أن “القائم بأعمال السفارة الامريكية في بغداد جوي هود، التقى مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض وشدد على التزام الولايات المتحدة تجاه العراق باعتباره أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين للولايات المتحدة في المنطقة”.

وأكد هود، وفق البيان، على “أهمية وجود حكومة عراقية قوية ومستقرة وذات سيادة”، مبيناً أن “الولايات المتحدة واثقة تماماً من تصميم قوات الأمن العراقية على حماية الشعب العراقي”.

وشدد هود مجدداً على أن “الولايات المتحدة ستواصل شراكتها مع قوات الأمن العراقية وذلك من خلال تقديم المشورة والتدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية في جهودها للقضاء على داعش لكونه يشكل تهديداً للعراق وكذلك مواصلة العمل المشترك والحرص على التواصل بين جميع مكونات قوات الأمن العراقية”.

وأشار الى “التزام الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي، بما في ذلك حظر استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة ايران”.