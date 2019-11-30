واشنطن تطالب”القادة”العراقيين إلى الاستجابة لمطالب الإنتفاضة الشعبية

واشنطن تطالب”القادة”العراقيين إلى الاستجابة لمطالب الإنتفاضة الشعبية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت الولايات المتحدة الامريكية، السبت، على عزم رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، تقديم استقالته لمجلس النواب، فيما وجهت طلباً “للقادة العراقيين”.وذكرت محطة العربية الحدث، في خبر عاجل أن “واشنطن تطالب القادة العراقيين بالاستجابة السريعة لمطالب المحتجين بعد استقالة عبد المهدي”.قبل ذلك أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، أن القوات المسلحة تمارس دورها بعيدا عن الحراك السياسي.وقال خلف، في بيان موجز، إن “قواتنا تمارس دورها بعيدا عن الحراك السياسي”.يأتي ذلك على خلفية إعلان القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، أنه سيقدم إلى مجلس النواب، طلب استقالته.

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