وزارة الرياضة تطالب بفحص شامل للوضع الفني لملعب الشعب الدولي

بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، من الجامعة التكنولوجيا إجراء تقييم شامل للوضع الفني لملعب الشعب الدولي.وافاد مصدر، إن “وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، طلب من الجامعة التكنولوجيا تشكيل فريق لإجراء تقييم شامل للوضع الفني لمعلب الشعب الدولي، وبيان قدرته على استيعاب المنافسات الرياضية الكروية التي غالبا ما يحضرها جهور وفير من المشجعين”.وأضاف المصدر، أن “الجامعة التكنولوجيا ستقوم بإرسال فريق هندسي لمعاينة الجوانب الفنية للملعب ومدى قدرته على تحمل حضور جمهور كبير كما حصل في مباراة الجوية والزوراء الاخيرة”.من جانبه، أكد خبير هندسي، إن “العمر الافتراضي لملعب الشعب الدولي 50 عاماً والآن عمر الملعب 57 سنة ما يعني تجاوز الملعب لعمره الإفتراضي”.وأضاف، أن “ذلك يؤكد ان هناك مخاطرة كبيرة على جمهور كرة القدم الذي يحضر منافسات الكرة في ملعب الشعب الدولي”.وكانت اللجنة الآسيوية، قد أصدرت الأحد (31/آذار/2019)، 6 ملاحظات حول ملعب الشعب الدولي.ووجهت اللجنة، بـ”إزالة المقاعد في الجزء الأعلى من المدرج المكشوف ووضع سياج عازل لمنع جلوس الجمهور على الحافة العليا للمدرج وتجنب الحوادث”.وطلبت “صيانة نقاط التوصيل الكهربائي في مقصورة الصحفيين وتحريك المقاعد مسافة نصف متر للأمام”، منوهة إلى أنه “لا يمكن الوصول الى مقصورة كبار الشخصيات إلا باستخدام المصعد ولا يمكن القيام بشيء حيال ذلك كون البناء قديم إلا إذا تم انشاء مصعد خارجي”.وتابعت اللجنة، انه “لا توجد مخارج طوارئ في الملعب، وإدارة الملعب أكدت أن ذلك من ضمن الخطط المقررة لإعادة تأهيل الملعب”، مؤكدة “ضرورة تخصيص مكان معزول لعربة النقل الخارجي التلفزيوني”.وأشارت، إلى “عدم وجود كاميرات مراقبة داخل الملعب بل فقط عند السياج الخارجي للمعلب”.