وزارة الرياضة والشباب تنفي تشكيل هيئة مؤقتة للجنة الأولمبية
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بغداد/شبكة أخبلار العراق- نفى مدير دائرة العلاقات بوزارة الشباب والرياضة، احمد الموسوي، الخميس، الأنباء التي تحدثت عن تشكيل هيئة مؤقتة للجنة الأولمبية العراقية. وقال الموسوي، في حديث صحفي له اليوم،”إذا كان هناك حديث عن تشكيل هيئة مؤقتة للجنة الاولمبية فهذا الامر يخص الاولمبية وحدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة” . وأردف بالقول “بقدر تعلق الامر بوزارة الشباب فان الخبر عار عن الصحة ولا وجود لمثل هكذا تحركات إطلاقا”.يذكر ان عددا من وسائل الاعلام المحلية نشرت خبراً عن تشكيل هيئة مؤقتة برئاسة اللاعب الدولي السابق، احمد راضي، بدلا من اللجنة الاولمبية.