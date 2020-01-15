وزارة الرياضة والشباب توافق على اعتماد الهيئة التأسيسية للاتحاد العراقي للركبي كـ”لجنة”

وزارة الرياضة والشباب توافق على اعتماد الهيئة التأسيسية للاتحاد العراقي للركبي كـ”لجنة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت الهيئة التأسيسية للاتحاد العراقي للركبي، عن موافقة وزارة الشباب والرياضة باعتمادها كلجنة رسمية في العراق لنشر وتطوير اللعبة.وقال رئيس الهيئة التأسيسية لاتحاد الركبي احمد قاسم حسين في بيان ، ان “وزير الشباب والرياضة  احمد رياض وافق على اعتماد الهيئة التأسيسية للجنة الاتحاد العراقي للركبي لتنظيم عملها الاداري والفني على المستوى المحلي والاسيوي والدولي”.وأشار الى ان “ادارة الهيئة التاسيسية للاتحاد العراقي للركبي ضمت كل احمد قاسم حسين رئيسا وفريق عبدالله هزاع  نائبا للرئيس ومحمد حنون الجزائري أمينًا للسر ومحمد ايمن التميمي أمينًا ماليا وعضوية كل من حبيب جبار وعلي خالد وزاهر ذياب ومحمد حسن ومشتاق طالب وبيداء رزاق”.واضاف ان “الهيئة اكملت جميع المتطلبات الاساسية من اقامة دوري وتشكيل منتخبات وطنية للرجال والنساء ، فضلا عن مقر للاتحاد وملعب خاص للركبي في بغداد”.واوضح قاسم، ان “العمل مستمر في تطوير اللعبة ونشرها في محافظات العراق من خلال اقامة دورات تدريبية وتحكيمية ومباريات ودية في الجامعات العراقية عامة وكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة”.يذكر ان المنتخب الوطني للرجال شاركت في البطولة العربية بنسختيها الثالثة والرابعة ونظم اول دوري للركبي في العراق وشهد تتويج فريق الاسكان باللقب.

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