وزارة الشباب:عدم التعامل مع الاتحادات التي لم تكيف وضعها القانوني

وزارة الشباب:عدم التعامل مع الاتحادات التي لم تكيف وضعها القانوني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة الشباب والرياضة، الاربعاء، ايضاحا بشان قرار ايقاف التعامل مع عدد من الاتحادات الرياضية والتي لم تكيف وضعها القانوني المتعلق بالأمور المالية والادارية والنظام الداخلي والمناصب وغيرها، وفق قانون 24  لسنة 2021 .وقال مدير عام الدائرة التربية البدنية وكالةً في وزارة الشباب والرياضة، احمد عودة ، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم الأربعاء، إن” لجنة الشباب والرياضة النيابية رفعت توصيات بضرورة عدم التعامل مع الاتحادات التي لم تكيف وضعها وفق قانون 24 لسنة 2021، الخاص بالاتحادات الرياضية”.واوضح أن “الوزارة بدورها خاطبت الاتحادات الرياضية منذ فترة وهناك بعض الاتحادات اكملت تكيفها القانوني وبعضها لاتزال لديها بعض النقوصات في ملفاتها بالإضافة لوجود ازدواجية مناصب لبعض رؤساء واعضاء الاتحادات “.واضاف عودة ان “الشباب والرياضة النيابية ارسلت كتاباً للوزارة يختلف عن الكتاب الاول، طلبت فيه تحديد الاتحادات التي لم تكمل تكييفها القانوني”، مضيفا أنه “تم الاتصال بالأندية، وامهلناهم مدة اسبوع لإكمال الاجراءات والبيانات الخاصة باتحاداتهم “.وتابع عودة ان “ايقاف التعامل مع هذه الاتحادات هو اجراء مؤقت لحين اكمال جميع الضوابط والاجراءات والبيانات التي تشير لتكيف الاتحادات لوضعها القانوني، بما يتلاءم مع مواد وفقرات القانون، وبعد اكمال جميع الاجراءات سوف تعود وزارة الشباب والرياضة الى التعامل مع الاتحادات بشكل طبيعي”. 

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