وزارة المالية:سعر برميل النفط في موازنة 2020 لم يحدد سعره لحد الأن

وزارة المالية:سعر برميل النفط في موازنة 2020 لم يحدد سعره لحد الأن
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية، الأربعاء، عن ان قانون الموازنة للعام المقبل الذي تحققت مراحل متقدمة في مناقشته، لم تعتمد فيه الوزارة سعرا ثابتا لبرميل النفط حتى الان، وبواقع تصدير يومي يبلغ ثلاثة ملايين و800 الف برميل، حصة الاقليم منها 250 ألف برميل.وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية ، إن “الموازنة المالية للعام المقبل 2020، ستكون غير تقليدية، اذ اعتمدت بالدرجة الاساس على توفير الخدمات واحتياجات المواطنين في عموم البلاد”.وأضاف جوهان، أن “الموازنة قيد الدراسة وستمر بين اربع الى خمس مراحل كي تصل الى وجهتها الاخيرة”، منوها بأن “فكرتها الاساسية، تعتمد على كيفية توفير التمويل اللازم من اجل سداد حاجات المواطنين والتعويضات ومرتباتهم، اضافة الى  انجاح البرنامج الحكومي للدولة”.واوضح، ان “قانون الموازنة المالية للعام المقبل، لم يعتمد حتى الان، سعرا ثابتا للنفط العراقي المصدر، وانما هناك اقتراحات مقدمة تعتمد سعرا يتراوح بين 50 الى 56 دولارا للبرميل الواحد، بما في ذلك النفط المخصص من اقليم كردستان العراق البالغ 250 الف برميل يوميا”، مشيرا إلى أن “الموازنات المالية، لكل منها خصوصية معينة، وعليه فان مجلس النواب قد يضع اية صياغة اخرى تعدل وجهة مسار حصة اقليم كردستان من النفط المنتج هناك، او اي تعديل اخر في قانونها”. 

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