آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
المستقلين الفائزين بالانتخابات:انتخابات أم “ترضية”
الموارد المائية:إيران مازالت مصرّة على قطع المياه عن العراق و”سنعتمد”على الأمطار!
حزب بارزاني:الحكومة القوية هي من تحل ميليشيا الحشد الشعبي
السفير الفرنسي:بلادي ستعمل مع الاتحاد الأوروبي على مساندة الحكومة العراقية
أبو الغيط يدعو إلى تشكيل حكومة عراقية وفق نتائج الانتخابات
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
الموارد المائية:إيران مازالت مصرّة على قطع المياه عن العراق و”سنعتمد”على الأمطار!
وزارة المالية:مجموعة الاتصال الاقتصادي “ترحب” بالإصلاحات الحكومية
عقوبات أمريكية لشركات إيرانية عاملة في العراق
وزارة التخطيط:(7000) موظف أمي في مؤسسات الدولة!
عجز بمحصول الحنطة بحجم (مليوني طن) بسبب قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا
-
- رياضية
- تحقيقات
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
المالكي والصدر وصراع الكتلة الكبرى والخاسر العراق وشعبه
-
- متابعات خاصة
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
-
- منوعات
- صورة وتعليق
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
-
- اذاعة INN