وزارة المالية:مجموعة الاتصال الاقتصادي “ترحب” بالإصلاحات الحكومية

وزارة المالية:مجموعة الاتصال الاقتصادي “ترحب” بالإصلاحات الحكومية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اشادت مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق ، التي تضم الدول السبع والاتحاد الأوربي والبنك الدولي بالخطوات الإصلاحية الاقتصادية التي تبنتها الحكومة العراقية وفق خطة الورقة البيضاء.وذكرت المجموعة بحسب بيان لوزارة المالية، أن”مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق عبّر فيه عن ترحيبه بنجاح العملية الانتخابية الديمقراطية في العراق، وأعرب عن أمله في تشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي”.وأكد البيان على أن “الإصلاحات الاقتصادية أمرٌ مطلوب لضمان نمو اقتصادي متنوع وشامل ، وخلق فرص عمل مستدامة لفئة الشباب وتمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر الإيرادات خارج نطاق الإيراد النفطي”.وشدد على “أهمية استمرار تنفيذ الإصلاحات التي تصب لصالح تنمية رأس المال البشري وتوفير الخدمات الإساسية”.كما دعا بيان مجموعة الاتصال “الحكومة العراقية المقبلة الى إيلاء اهتمام بالغ بحزمة الإصلاحات وضمان تنفيذها على نحو سريع ومنظم ، وتقديم جميع أشكال الدعم للورقة البيضاء كونها أداة مهمة في مواصلة تحقيق أهداف الإصلاح”.ومن الجدير بالذكر أن مجموعة الاتصال الاقتصادي العراقية هي تحالف دولي انبثق من مجموعة الدول الصناعية السبعة والاتحاد الأوربي إضافة للبنك الدولي العام الماضي ، لدعم جهود الحكومة العراقية نحو تنفيذ برنامجها الإصلاحي المحوري والمتمثل بالورقة البيضاء.

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