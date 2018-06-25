وزارة المالية تسعى لحسم ملف ديون المقاولين بذمة الحكومة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- خصصت وزارة المالية، ما يقرب التريليون و625 مليار دينار لحسم ملف ديون المقاولين بذمة الحكومة للعام الحالي، لافتة إلى وضع المعالجات الخاصة بتجميد حسابات وأرصدة شركات التمويل الذاتي.وقال مصدر مسؤول في الوزارة، بحسب صحيفة “الصباح الرسمية”، إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه بضرورة حسم ملف ديون المقاولين بذمة الحكومة، خلال العام الحالي”، مشيرا الى أن “وزارة المالية اعدت خطة لانجاز هذا الملف بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بعد تخصيص المبالغ الكافية”.وأضاف المصدر، أن “الوزارة نجحت خلال المدة الماضية بتسليم المقاولين 30% من الديون المستحقة، بينما يتم حاليا تسليم 40% منها ومن المتوقع ان يشهد الربع الاخير من العام الحالي تسليم الـ 30% المتبقية من تلك الديون”، مؤكدا أن “الوزارة خصصت ما يقرب التريليون و625 مليار دينار لانجاز هذا الملف”. وفي ما يتعلق بشركات التمويل الذاتي، أكد المصدر أن “الوزارة وضعت المعالجات والتدقيق الخاص بتجميد حسابات وارصدة شركات التمويل الذاتي ورفعت تقريرها الخاص بهذا الشأن الى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء للمصادقة عليه”.