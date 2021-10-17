وزارة النفط تؤكد على الإقليم العمل بالشفافية وتبادل المعلومات بالنشاط النفطي

وزارة النفط تؤكد على الإقليم العمل بالشفافية وتبادل المعلومات بالنشاط النفطي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان كمال الاتروشي ، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين المركز والاقليم بشأن الملف النفطي.وأكد وزير النفط على اهمية العمل على زيادة الشفافية وتبادل المعلومات الخاصة بالنشاط النفطي ، والايرادات المتحققة منه ، والعمل معا من اجل الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والهايدروكاربونية في عموم العراق دعماً وتعزيزاً للاقتصاد الوطني ، وتحقيقاً لاهدافنا وخططنا في ترسيخ خطط التنمية المستدامة ، خدمة للصالح العام .واشار الوزير الى ضرورة زيادة وتكثيف مشاريع استثمار الغاز والطاقة النظيفة في عموم محافظاتنا ، بهدف تحقيق زيادة في الإنتاج منها ، والعمل على التقليل من انبعاثات الغازات الضارة حماية للبيئة .من جانبه اكد الاتروشي استعداد الاقليم ووزارة الثروات الطبيعية للتعاون والحوار مع المركز والوزارة من أجل تعزيز افاق التعاون المشترك لتطوير الصناعة النفطية.

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