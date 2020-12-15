وزير التخطيط:موازنة 2021 “مريضة”

وزير التخطيط:موازنة 2021 “مريضة”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف وزير التخطيط خالد بتال، عن عدم إدراج الموازنة العامة للعام المقبل على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، فيما شبهها بـ”المريض”.وقال بتال، بحسب الوكالة الرسمية، إن “سعر النفط حدد بـ 42 دولاراً في الموازنة العامة للعام المقبل”.وأضاف أن “رواتب الموظفين ومخصصاتهم في الموازنة العامة للعام المقبل بلغت بحدود 50 ترليون دينار”، مشبهاً موازنة 2021 بـ”المريض”.ولفت إلى أن “وزير المالية أبلغه بارسال الموازنة إلى الأمانة العامة للعام المقبل، مرجحاً الانتهاء من مناقشتها خلال الأيام الأربعة المقبلة”.وبين أنه “تم الاتفاق مع البنك الدولي بشأن الجانب الاستثماري في الموازنة”.

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