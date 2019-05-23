وزير التخطيط العراقي يصل الرياض

وزير التخطيط العراقي يصل الرياض
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الخميس، الى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة تستمر لمدة يومين، تلبية لدعوة رسمية من الهيئة العامة للاستثمار السعودية.وقال الدليمي في بيان ، ان “زيارة الوفد الى الرياض تأتي في اطار العمل المشترك ضمن المجلس التنسيقي العراقي السعودي”.وبين ان “الوفد الذي يضم رئيس هيئة الاستثمار ووكيلي وزارتي التجارة والاسكان والبلديات، ورئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء وعددا من المديرين العامين في وزارة التخطيط وجهات اخرى”.واوضح ان “الوفد سيبحث مع الجانب السعودي عددا من القضايا والملفات المهمة ضمن جدول اعمال الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمار والاغاثة، المنبثقة عن المجلس التنسيقي العراقي السعودي، وبما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين”.

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