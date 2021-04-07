وزير الخارجية:الحوار الإستراتيجي مع واشنطن يحظى باهتمام الحكومة العراقيّة

وزير الخارجية:الحوار الإستراتيجي مع واشنطن يحظى باهتمام الحكومة العراقيّة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إن الحوار الإستراتيجي مع واشنطن يحظى باهتمام الحكومة العراقيّة.وذكر حسين بحسب بيان لوزارة الخارجية، أن “الحوار الإستراتيجي مع واشنطن في المرحلةِ الثالثة منه، يحظى باهتمام الحكومة العراقيّة”.وأضاف، “من خلاله نتطلّعُ إلى تعزيز العلاقات ذات الاهتمام المشترك وعلى كافة الصُعُد بين جمهوريّة العراق والولايات المتحدة الأمريكيّة”.

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