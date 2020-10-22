وزير الخارجية:قرار واشنطن بسحب سفارتها من بغداد “مجمد”حالياً

وزير الخارجية:قرار واشنطن بسحب سفارتها من بغداد “مجمد”حالياً
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، إن قرار واشنطن بسحب سفارتها من بغداد موجود ولكنه مجّمد، مبينا أن قرار إعادة انتشار القوات الأمريكية من العراق، كان نتيجة اتفاق بين بغداد وواشنطن.وذكر حسين في حديث متلفز ، أن “قرار واشنطن بسحب سفارتها من بغداد، يتعلق بالإدارة الأمريكية وإذا تم تنفيذ هذا القرار، له تبعات سياسية وأمنية ولهذا بدأنا بحركة واسعة، بالتواصل مع واشنطن مباشرة ومع المسؤولين في الإدارة الأمريكية”.وأضاف، “كذلك بدأنا، التواصل مع القوى الغربية ووزراء خارجية الدول الغربية، للتواصل مع واشنطن وإقناعها بإعادة النظر بهذا القرار، مبينا أن، القرار موجود لكن تنفيذه مجمد”.وبشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق، أكد حسين، أن، “القرار بإعادة انتشار القوات الأمريكية من العراق، هو على أساس اتفاق بين بغداد وواشنطن، وليس بسبب قرار من عاصمة أخرى”.وتابع، “بالنسبة للفصائل أنا ذكرت، قمت بزيارة إلى طهران وبعد الزيارة بدأنا بنقاشات سياسية في بغداد مع العديد من القادة السياسيين”.

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