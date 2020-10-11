وزير الخارجية والسفير البريطاني يبحثان زيارة الكاظمي إلى لندن

وزير الخارجية والسفير البريطاني يبحثان زيارة الكاظمي إلى لندن
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث وزير الخارجيّة، فؤاد حسين، اليوم الاحد، مع السفير البريطاني في العراق الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء الى لندن.وذكر بيان صادر عن الخارجية، ان “وزير الخارجية فؤاد حسين التقى مع ستيفن هيكي سفير بريطانيا في العراق”.وبحث اللقاء بحسب البيان “موضوعة زيارة رئيس مجلس الوزراء المرتقبة الى بريطانيا وأهم الملفات مدار الاهتمام”. كما أكّد الوزير بحسب البيان أنّ “الحكومة شرعت في اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنيّة والفنّية والتنظيميّة لإيجاد بيئة مُلائِمة لعمل جميع البعثات لدى بغداد”.كما تطرّقا الى “تطوّرات الأوضاع في المنطقة والعالم التي تحظى بالاهتمام المُشترَك”،  وفقا للبيان الصادر.

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