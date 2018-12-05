وزير الخارجية يؤكد على التعاون مع مكتب”يونامي”

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية محمد الحكيم، خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، اليوم الأربعاء، استمرار التعاون مع بعثة يونامي لدعم العراق.وقال مكتبه في بيان ، إن “وزير الخارجية محمد علي الحكيم استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، لتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق”.وثمَّن الحكيم “ما قدمه كوبيتش والأمم المتحدة من دعم للعراق، في كافة المجالات لاسيما فيما يخص دعم النازحين ومشاريع دعم المرأة والطفل” مؤكداً “استمرار الحكومة العراقـية في التعاون مع بعثة يونامي، ومتمنيا له التوفيق في مهامه الدولية الجديدة”.من جانبه أعرب كوبيتش عن “شكره للوزير لما تقدمه وزارة الخارجية من تعاون وتنسيق مع بعثة يونامي واستمرار دعم الأمم المتحدة للعراق في المجالات كافة”.