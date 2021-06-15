وزير الخارجية يؤكد على تعزيز التعاون مع السودان

وزير الخارجية يؤكد على تعزيز التعاون مع السودان
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم ، وزيرة خارجيَّة السودان مريم الصادق المهدي، على هامش زيارته للدوحة للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجيَّة العرب الذي تستضيفه دولة قطر، العلاقات الثنائيَّة وسُبُل تعزيزها بين البلدين الشقيقين.وقال بيان لوزارة الخارجية، انه “جرى مُناقشة أهم القضايا على الساحة الإقليميّة وخاصة ازمة سد النهضة وتداعياتها على المنطقة، حيث اكد حسين حرص العراق على أهميّة الحوار والمفاوضات لحل جميع المشاكل بالطرق القانونيّة والجلوس على طاولة الحوار للحيلولة لمنع التصعيد وإرساء السلم والأمن الدوليين”.واشار البيان الى حضور “سفير جمهورية العراق لدى دولة قطر عمر البرزنجي، ورئيس الدائرة العربية أسامة مهدي غانم، وسفير جمهورية السودان في الدوحة المستشار بان علي كاظم”.

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