وزير الخارجية يلتقي السيسي

وزير الخارجية يلتقي السيسي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- التقى وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وببحث معه ملف القمة المقبلة.وقال المُتحدّث باسم الوزارة، أحمد الصحّاف، في بيان ، إن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقي رئيس جمهوريّة مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وبحث معه العلاقات الثنائيّة، وسُبُل الدفع بها لما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.وأضاف الصحاف: “كما بحث موضوعة القمّة القادمة على مستوى القادة المُزمَع عقدها في الربع الأول من العام المقبل، وعرض وزير الخارجية لأهمّ موضوعات القمّة الثلاثيّة على المُستوى الوزاريّ التي ستُعقَد غداً في القاهرة”.

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