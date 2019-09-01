وزير الداخلية يوجه بتنفيذ مذكرات القبض

وزير الداخلية يوجه بتنفيذ مذكرات القبض
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البصرة/ شبكة أخبار العراق- وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الأحد، الأجهزة الأمنية المختصة في محافظة البصرة بالتعامل بحزم في مسألة تنفيذ مذكرات القاء القبض.وذكر بيان لمكتب الياسري،ان “التوجيه جاء أثناء زيارته لمحكمة استنئاف البصرة ولقائه رئيس المحكمة القاضي عادل عبدالرزاق للتباحث بشأن إصدار أوامر القاء القبض بحق المطلوبين للعدالة”.وأكد الياسري بحسب البيان على “عدم التهاون مع المتسببين بإثارة النزاعات العشائرية وعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات”، موجهاً “بالتعامل بحزم مع الخارجين على القانون وإصدار مذكرات القاء القبض بحق كل من يثبت تورطه في زعزعة الأمن وتهديد حياة المواطنين”.وشدد على “ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين الأمنية والقضائية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار “، مشيراً إلى “أهمية تنفيذ مذكرات القاء القبض الصادرة ضد المطلوبين للعدالة في مناطق محافظة البصرة كافة دون تردد”.من جانبه رحب رئيس محكمة استنئاف البصرة القاضي عادل عبدالرزاق بزيارة وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري مؤكداً “حرصه على التعاون مع الأجهزة الأمنية لتوفير الحياة الآمنة لأهالي محافظة البصرة”.

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