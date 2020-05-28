وزير الدفاع الأمريكي السابق:على العراق أن لايعتمد علينا عسكريا

وزير الدفاع الأمريكي السابق:على العراق أن لايعتمد علينا عسكريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد وزير الدفاع الامريكي الاسبق تشاك هاجل، الخميس، أنه لا ينبغي للعراق أو غيره أن يتطلع إلى الولايات المتحدة بعد قرابة 20 سنة لمواصلة مهامها القتالية، مشيرا إلى أن على العراق ان لايعتمد علينا عسكريا.ونقلت صحيفة المونيتور في لقاء صوتي ، عن هاجل قوله إن “على الحكومة العراقية ان تكون واضحة جدا فيما تريده منا ومالذي يمكننا القيام به ويجب ان اعترف ان حلفائنا وشركائنا حساسون جدا في هذا النوع من المواقف ، لكنني لا اعتقد ان دورنا ينحصر فقط في محاربة داعش”.وأضاف، أنه  “بامكاننا الاستمرار في تقديم التدريب والدعم والمعدات العسكرية والمعلومات الاستخبارية ويجب ان يكون لنا دور في العراق كحلفاء لأن لدينا قوات وحلفاء آخرين من جميع انحاء العالم في البلاد”.وأشار هاجل “لا أعتقد أننا قادرون عن مجرد التخلي عن العراق ، ولا ينبغي للعراق أو أي شخص آخر أن يتطلع إلى الولايات المتحدة بعد قرابة 20 سنة لمواصلة مهامها القتالية لان هذا ليس دورها ولايجب ان يكون كذلك ، لأن العراق اذا كان دولة ذات سيادة وتريد الاستمرار بوجودها فعليها ان تقوم بذلك بنفسها “.

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