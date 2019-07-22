وزير الشباب يزور طهران الأربعاء المقبل لتعزيز التعاون الرياضي

بغداد/شبكة أخبار العراق- يزور وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض الكربولي، الأربعاء المقبل، العاصمة الإيرانية طهران، للقاء كبار المسؤولين الرياضيين الإيرانيين وبمقدمتهم وزير الرياضة الإيرانية، مسعود سلطان فر.وذكرت وكالة انباء فارس الإيرانية، أن “وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد الكربولي، سيزور على رأس وفد رفيع، يوم الأربعاء المقبل، العاصمة الإيرانية طهران”، لافتاً إلى ان “العبيدي، سيلتقي مع كبار المسؤوليين الرياضيين الإيرانيين”.وأضافت الوكالة، أن “زيارة العبيدي، تأتي تلبية لدعوة نظيره الإيراني مسعود سلطاني فر”، مبينة أن “العبيدي والوفد المرافق له، سيلتقون خلال زيارتهم إلى إيران، وزير الرياضة والشباب الإيراني ورؤساء الاتحادات الرياضية ورئيس للجنة الأولمبية الوطنية”.وأشارت، إلى ان “وزير الشباب والرياضة العراقي، سيتفقد البنية التحتية وبعض المنشآت الرياضية في طهران”.يذكر ان وزير الشباب هو خال جمال الكربولي زعيم حزب الحل.