وزير الشباب يوجه بإيقاف إجراءات الاستثمار في نادي الاعظمية الرياضي

وزير الشباب يوجه بإيقاف إجراءات الاستثمار في نادي الاعظمية الرياضي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بإيقاف إجراءات الاستثمار في نادي الاعظمية الرياضي في العاصمة بغداد، اليوم.وقال مدير عام دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي في وزارة الشباب والرياضة علي شمس الدين في بيان نشره موقع الوزارة الرسمي، إن “مشروع الاستثمار بنادي الاعظمية، هو مشروع قديم تم توقيع عقده في عام 2013 وفيه مراحل توسعة واضافات”.وأوضح أن “وزير الشباب وجه بإيقاف كافة الاجراءات وعدم اضافة اي مكونات مستقبلا في مشروع نادي الاعظمية الرياضي، بناءً على مناشدات شباب ورياضيي الاعظمية والنادي للوزير”.يذكر ان نادي الاعظمية يعد من اعرق الأندية العراقية ويبلغ عمره نحو 70 عاماً. 

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