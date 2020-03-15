وزير المالية :رواتب الموظفين والمتقاعدين “مضمونة” وحاليا نجمع “تبرعات”لوزارة الصحة لمكافحة كورونا

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن وزير المالية فؤاد حسين، الاحد (15 اذار 2020)، الاتفاق على استمرار تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، وأزمة تفشي فايروس كورونا.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن “نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، ترأس صباح يوم الاحد 15 آذار 2020 اجتماعا ضم محافظ البنك المركزي العراقي ووكيل وزارة المالية وكالة ورئيس الهيئة العامة للتقاعد ومدير عام دائرة الدين العام والمدراء العامون لمصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة لدراسة وتقييم الوضع المالي العام وكيفية ادارة الازمة الحالية من نواحي مختلفة ولكي تأخذ المصارف والبنك المركزي دورهم في تقديم الدعم المالي لمواجهة الازمات التي يواجهها بلدنا”.

واكد المجتمعون، بحسب البيان، على “استمرار تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، ومن جانب آخر دعم فعاليات خلية الازمة ووزارة الصحة ومديرياتها لمواجهة خطر انتشار فايروس كورونا”.

وتوصل الاجتماع الى “العديد من القرارات اهمها: من اجل معالجة الوضع القانوني لتمويل وزارة الصحة ودوائرها بما تحتاجه من تمويل فقد قرر المجتمعون فتح حساب خاص لاستقبال وايداع التبرعات من قبل المصارف والشركات والهيئات الحكومية والخاصة ويكون الصرف بإشراف لجنة عليا، هذا بالإضافة الى التمويل الشهري من قبل دائرة المحاسبة في وزارة المالية”.

وتابع البيان، أنه “استناداً الى توجيهات وزير المالية، وشعورا منهم بالمسؤولية الكبيرة تجاه ابناء شعبنا فقد تبرع المصرف العراقي للتجارة بخمسة ملايين دولار امريكي ومصرفي الرافدين والرشيد بثلاثة ملايين دولار امريكي وان باب التبرعات مفتوحا لبقية الهيئات والمؤسسات ويكون هذا الحساب من اجل مواجهة خطر انتشار فايروس كورونا”.

واختتم، انه “حرصاً من المسؤولين في وزارة المالية والقطاع المصرفي على صحة المواطنين ولدعم المؤسسات الصحية فقد تم اتخاذ مجموعة اخرى من القرارات من اجل رفع المستوى الصحي في البلد”.