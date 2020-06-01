وزير المالية سيزور إيران على رأس وفد تجاري اقتصادي لاستمرار خراب العراق!

وزير المالية سيزور إيران على رأس وفد تجاري اقتصادي لاستمرار خراب العراق!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعرب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الاثنين، عن عزمه زيارة ايران على رأس وفد تجاري – اقتصادي من بلاده في غضون المستقبل القريب.وذكرت وسائل اعلام إيرانية، ان السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي تباحث مع وزير المالية العراقي الجديد علي عبد الامير علاوي حول سبل توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.واوردت السفارة الايرانية في العراق ان مسجدي هنّأ علاوي بتسلمه حقيبة المالية في بلاده وسلّمه دعوة من نظيره الايراني فرهاد دجبسند لزيارة طهران.من جهته اعرب علاوي عن أمله في ذات الوقت بالقيام بزيارة رسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية على رأس وفد تجاري – اقتصادي من بلاده في غضون المستقبل القريب. 

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