وزير المالية يبحث الوضع المالي العراقي المنهار مع البنك وصندوق النقد الدوليين

وزير المالية يبحث الوضع المالي العراقي المنهار مع البنك وصندوق النقد الدوليين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اجتمع وزير المالية، فؤاد حسين، الاثنين (06 نيسان 2020)، بسفيري الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، ومسؤولين من البنك وصندوق النقد الدوليين عبر الدائرة المغلقة.وقال حسين في تغريدة عبر منصة “تويتر”: “شاركت في اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لمناقشة  الوضع الاقتصادي، والمالي وتداعيات هبوط اسعار النفط على الاقتصاد العراقي، و تدارس بعض الاقتراحات لتجاوز الأزمة”.وأضاف: “تباحثنا كذلك في الاجتماع الذي شارك فيه سفيرا الولايات المتحدة، و بريطانيا، و ممثل البنك الدولي، و صندوق النقد الدولي، إضافة الى وكيل وزير الصحة، أزمة وباء كورونا و الخطوات المتخذة لدعم القطاع الصحي في العراق، لاحتواء هذا الوباء الخطير”.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت، الاحد (05 نيسان 2020)، استعدادها لمساعدة العراق في مواجهة فيروس كورونا المستجد، خلال لقاء جمع السفير الأمريكي ماثيو تولر برئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي.وما زالت وتيرة الاصابات بفيروس كورونا، تسجل ارتفاعا ملحوظا، في عموم البلاد، ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة والبيئة، بلغ المجموع الكلي للإصابات 961 حالة، في عموم البلاد، و61 وفاة، و279 حالة تعافي من الفيروس.

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