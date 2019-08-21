وزير المالية يكلف سهام يونس بمهام المدير العام لهيأة الكمارك وكالة

وزير المالية يكلف سهام يونس بمهام المدير العام لهيأة الكمارك وكالة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه وزير المالية، فؤاد حسين، الاربعاء (21 اب 2019)، بتسمية مدير عام جديد لهيأة الكمارك.بموجب وثائق صادرة عن وزير المالية تتضمن :”اشارة إلى الامر الوزاري المرقم ( 7917 في 20/8/2019)، تقرر تكليف السيدة سهام يونس بمهام المدير العام لهيأة الكمارك وكالة لحين تسمية مدير عام”.وفي وثيقة ثانية، اصدر فؤاد حسين  امرًا بـ”إنهاء تكليف منذر عبد الامير، مدير عام الهيأة العامة للمناطق المحررة ، من مهام إدارة الهيأة العامة للكمارك  واعتبارا من تاريخ 20 اب”.

 

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