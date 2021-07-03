وزير النفط:إحالة مصفى ذي قار الاستثماري الى شركة الأوسط للطاقة

وزير النفط:إحالة مصفى ذي قار الاستثماري الى شركة الأوسط للطاقة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل عن إحالة مصفى ذي قار الاستثماري الى شركة الاوسط للطاقة التي تضم عدداً  من الشركات الصينية الكبيرة. وقال الوزير في بيان، إن” المصفى يضم وحدات انتاجية متكاملة، وسيكون بطاقة 100ألف برميل باليوم ، وينفذ وفق احدث المواصفات الفنية والجودة والتكنلوجيا المتقدمة”. وأشار اسماعيل الى أهمية المصفى في دعم قطاع التصفية في العراق ، وخطط الحكومة في التنمية المستدامة وفي تغطية جزء كبير من الحاجة المحلية لأنواع الوقود ، فضلاً عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظة”. وعبر وزير النفط عن أمله في توقيع العقد خلال هذا الشهر”.هذا وافاد مصدر سياسي اليوم، ان عمار الحكيم يمتلك بنسبة 35% من شركة الأوسط للطاقة من سرقات المال العام.

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