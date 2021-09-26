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نيجيرفان:علاقة الإقليم الاقتصادية مع تركيا ” إستراتيجية”
وزير النفط :إرسال (مليون) لتر يوميا من البنزين إلى الإقليم
حزب بارزاني:علاقتنا بإسرائيل منذ 1967 عندما احتلت الأراضي العربية وكان عيدا لنا في وقتها
الخارجية تدعو إيران بتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالحدود وكري شط العرب
محكمة تحقيق الانبار تصدر مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر التطبيع مع إسرائيل
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نيجيرفان:علاقة الإقليم الاقتصادية مع تركيا ” إستراتيجية”
وزير النفط :إرسال (مليون) لتر يوميا من البنزين إلى الإقليم
إيران تأمر العراق بتسديد ديونها وتصر على استمرار قطع المياه
صالح:الأولوية في قانون موازنة 2022 تسديد الديون الخارجية والداخلية
وزارة العمل:مليون وسبعمائة ألف عاطل عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة
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تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
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- متابعات خاصة
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
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