وصول وزير المالية إلى لندن

وصول وزير المالية إلى لندن
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل وزير المالية العراقي، علي علاوي، اليوم الاثنين، على رأس وفد رسمي إلى العاصمة البريطانية لندن.وقال السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هاكي في تغريدة إنه “يسرني ان أرحب بزيارة معالي وزير المالية العراقي علي علاوي إلى المملكة المتحدة وأتطلع إلى زيارة مثمرة”.وأظهرت الصور التي أرفقها هاكي مع التغريدة، عقد اجتماع عراقي بريطاني بحضور شخصيات من الجانبين من بينهم السفير العراقي لدى لندن جعفر الصدر.

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