أمريكا تقدم مقترح لمجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة أمنية دولية في غزة
وشدد وزراء خارجية دول إسلامية في اجتماع عقد في إسطنبول الإثنين لمناقشة مستقبل غزة على وجوب أن يكون الحكم في القطاع للفلسطينيين وحدهم، معربين عن رفضهم أي “نظام وصاية جديد” عليه بعد أسبوعين على بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”.وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي، إنه “يتعين على الفلسطينيين حكم الفلسطينيين، ويجب على الفلسطينيين ضمان أمنهم”. وأشار إلى أن “غزة بحاجة إلى إعادة بنائها، ويجب أن يعود سكانها إلى منازلهم. إنها في حاجة إلى تضميد جروحها. ولكن… لا أحد يريد أن يرى ظهور نظام وصاية جديد”.وأكد أن “أي إجراء يُتخذ لحل القضية الفلسطينية… يجب ألا يخاطر بخلق أساس لمشكلات جديدة. ونحن نولي هذا الأمر اهتماماً بالغاً”، معرباً عن أمله في “مصالحة فلسطينية داخلية” سريعة بين “حماس” والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس. واعتبر أن هذه المصالحة من شأنها “تعزيز تمثيل فلسطين داخل المجتمع الدولي”.

