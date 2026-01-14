ائتلاف المالكي: الاتحاد بين كتلتي السوداني والمالكي ستمنح القوة السياسية لرئيس الحكومة المقبلة

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب السابق جاسم محمد جعفر، الأربعاء، أن الأنباء المتداولة بشأن تشكيل كتلة نيابية جديدة تضم ائتلاف دولة القانون وكتلة الإعمار والتنمية ما تزال في إطار الطرح ولم تصل إلى مرحلة الحسم، مبينًا أن الموضوع لا يزال قيد التفاهمات السياسية. وقال جعفر في تصريح  صحفي، أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل هذه الكتلة، فإنها ستكون الكتلة الأكبر داخل الإطار التنسيقي وفي مجلس النواب، مشيرًا إلى أن قوى سياسية صغيرة قد تنضم إليها عند إعلانها رسميًا، ما قد يرفع عدد مقاعدها إلى أكثر من 100 مقعد، الأمر الذي سيمنح رئيس الوزراء المقبل قوة سياسية أكبر في إدارة المرحلة المقبلة.

